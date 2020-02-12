Экба о замерзшем водопаде в Абхазии: в диковинку, но только для последних двадцати лет

Для Абхазии последних двадцати лет замерзший водопад, конечно, в диковинку, но такое явление наблюдалось на территории республики и раньше, сказал ученый Экба в беседе на радио.

"Все водопады на северном Кавказе замерзают зимой, водопады в Сибири, даже самый мощные, также в замерзшем состоянии находятся, так что назвать новинкой это явление нельзя, это не является диковинкой для других стран. В Абхазии это говорит о том, что произошло резкое понижение температуры. Холод застрял здесь. Уже четвертый день морозы, тогда как даже в центральной России, в Ростовской области, морозы уже отступили. Здесь плохо то, что контраст между дневной и ночной температурой очень большой, больше 10 градусов, такой контраст плохо выдерживается культурными растениями. А замерзшим водопадам можно не удивляться. Мы, к сожалению, привыкли к тому, что последние зимы в Абхазии были очень теплыми, и отвыкли от холода, но прорвался холодный фронт и принес нам устойчивый морозец. Для Абхазии последних десяти лет - это, конечно, в диковинку, но были и еще низкие температуры, к примеру во время Отечественной войны народа Абхазии, и тогда замерзали водопады, и гораздо позже, ничего аномального здесь нет. В течение двадцати лет бывают такие морозы", - сказал Экба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В Абхазии уже несколько ночей столбики термометра опускаются до минус 7-10 градусов. Помимо водопада в Акармаре, замерзло и знаменитое озеро Рица.