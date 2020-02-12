Политолог о кандидатах в президенты Абхазии: не будет игры в одну калитку

Очевидно, что есть явный фаворит в лице Аслана Бжания, который идет в одном блоке с Анквабом и, по большому счету, имеет все шансы выиграть выборы в первом туре. Единственное, что ему может помешать, - это то, что нельзя точно спрогнозировать, как события января повлияли на настроения абхазского общества, считает Николай Трапш.

"То, что мы видим в социальных сетях с обилием разных анонимов, - это картинка достаточно искаженная. Очень многие настороженно отнеслись и к самому характеру событий, и к некоторым участникам этих событий. Это может сыграть как "за", так и "против" Аслана Бжания. Но пока ясно, что он фаворит. Ясно, что Ардзинба – очень перспективный молодой кандидат, он очень перспективен применительно к следующим выборам, тут нет сомнений. Безусловно, он должен был консолидировать электорат, который был и остается от Рауля Хаджимба. Но, думаю, за такой короткий срок раскрутить кандидата до полноценной победы вряд ли удастся. В Абхазии общество традиционное, а он достаточно молод. Но с точки зрения приобретения политического опыта это бесценно. Мы видим, что идет генерация новых политиков, которые жизненно необходимы для Абхазии. Леонид Дзяпшба - человек очень яркий, оригинальный, с явными харизматическими качествами, но результаты всех его участий в политическом процессе вряд ли изменятся в этот раз. Его электората недостаточно, чтобы всерьез бороться за кресло президента", - сказал Николай Трапш.

Политолог считает, что с момента предшествующих выборов электоральные предпочтения в Абхазии сильно трансформировались, поэтому сложно угадать, в какую сторону они сыграют.

"Мы не должны забывать, что в Абхазии традиционное общество, где есть определенное подсознательное недоверие к молодым персонажам. У одних это идет в плюс, у других в минус. С другой стороны, мы понимаем, что у нас общество достаточно клановое, общество, связанное тысячами нитей между собой. Совершенно не обязательно, что свои собственные электоральные предпочтения будут работать против консолидированных интересов односельчан, однофамильцев или еще кого-то. Этот момент предсказать очень сложно. Поэтому я уверен, что конкуренция на выборах будет, то есть там не будет игры в одну калитку", - отметил Трапш.

В Абхазии 22 марта пройдут повторные президентские выборы.