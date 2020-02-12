Военный эксперт: США выполняют задачи на чужих территориях, обвиняя Россию в угрозе миру

Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал обнародование Пентагоном карты морской военной активности России и Китая.

Издание The Drive сообщает, что Министерство обороны США обнародовало карту морской военной активности России и Китая, эти данные, по словам журналистов портала, свидетельствуют о наращивании интенсивности морских операций двух стран.

Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год.

"Американцы в этом отношении не изменяют своей практике, причем, опустились до такого примитивного уровня. США – единственная страна в мире, где, согласно всем внутренним документам, армия абсолютно интервенционистская. Ее задачи предписано выполнять на совершенно других территориях – вдали от "родимого края", - отметил военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По его словам, при этом США обвиняют кого угодно, только не себя, в том, что другие страны несут угрозу миру.

"Давайте посмотрим, были ли на территории США за последние 100 лет конфликты, войны и так далее, и сколько стран разбомблено, сожжено и уничтожено за эти годы Соединенными Штатами", - подчеркнул Жилин, добавив, что никакие легенды об угрозах не прикроют их сущность.

Карта подтверждает большую активность кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, но при этом не указывает ее временные рамки. Также опубликованная схема свидетельствует о российской морской военной активности на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет.

Масштабные операции, согласно опубликованным данным, проходили и в Арктическом регионе, который постепенно приобретает все большее стратегическое значение.

Вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис выражал обеспокоенность активностью российских субмарин в районе восточного побережья страны. Он заявил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в ответ заявил, что восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок.

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