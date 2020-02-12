Фитин об ультиматуме Эрдогана по Идлибу: односторонняя позиция

В Кремле ответили на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин подчеркнул, что именно Анкара нарушает ранее достигнутые договоренности.

Цель сирийской правительственной армии в Идлибе – нейтрализовать террористов, а не воевать против мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее турецкий лидер обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин высказал мнение, что именно Анкара в данном случае нарушает ранее достигнутые договоренности.

"Несмотря на многочисленные соглашения, именно Турция не выполняет своих обязательств по достигнутым договоренностям. Прежде всего, это сочинская договоренность, когда было решено, что Турция обеспечит вывод тяжелого вооружения и размежевание откровенных террористов из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и других группировок, контролируемых Анкарой. Но этого сделать не удалось, и поэтому террористы все последнее время продолжали вылазки и удары как по сирийской армии, так и по мирному населению. То, что сирийская армия предприняла наступление, чтобы очистить территории от террористов, отодвинуть их вооружение, которое достает до кварталов с мирным населением, было совершенно естественным желанием и абсолютно справедливым намерением", – сказал Владимир Фитин.

По его словам, Турция занимает одностороннюю позицию.

"Турция обвиняет сирийцев, но забывает о том, что сама занимает одностороннюю позицию, заботясь только о том, чтобы не появилась дополнительная волна беженцев, и надеясь на то, что она сохранит свое влияние, используя идлибский анклав при дальнейшем урегулировании в Сирии", – заключил эксперт.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе – действия террористов.