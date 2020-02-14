Смыр об участии в шоу в Москве: покажем всю зрелищность абхазского конного футбола

О том, как готовится абхазская команда к показательным выступлениям на центральном московском ипподроме и чем хотят удивить российскую публику, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал один из членов абхазской команды и тренер Саид Смыр.

На центральном московском ипподроме 29 февраля в честь Масленицы пройдет праздник, в котором примет участие абхазская команда по конному виду спорта.

"Команда состоит из шести человек. Мы сначала, чтобы разогреть публику, покажем зрелищность этого вида спорта. Затем разделимся на две команды и продемонстрируем, что такое абхазский конный футбол. Мы хотим показать всю красоту этого вида спорта российской публике, показать, как играть, какие правила существуют, хотим, чтоб зритель понял все об этом спорте", - сказал Смыр.

По словам Саида Смыр, раньше, во времена Советского Союза, у многих развивался конный футбол, сейчас же он сохранился только в Абхазии.

"Мы играем в конный футбол и развиваем этот вид спорта. Именно поэому хотим заинтересовать публику в России, чтобы и там создавались команды и играли в конный футбол. Сейчас все больше пытаются внедрить поло, этот вид спорта схож с нашим конным футболом, но, как мне кажется, он менее зрелищный", - подчеркнул Смыр.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Конный футбол – один из видов национального конного спорта, по-абхазски "ачылампыл". Он несколько отличается от традиционного английского поло. Здесь нет клюшек, мяч друг другу спортсмены перекидывают с помощью специального снаряда, напоминающего сачок.

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