Евсеев: Иран может создать ядерное оружие, а за ним Турция и другие страны

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал о том, как политическая ситуация в Иране может отразиться на Европе. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему: "Россия и Запад: вызовы международной безопасности".

14–16 февраля в Германии пройдет 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней примут участие свыше 30 глав государств и правительств, а также более 70 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, которые будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки. Начало 2020 года ознаменовалось обострением американо-иранских отношений, очередными обвинениями в адрес России из-за Сирии, желанием международного сообщества урегулировать конфликт в Ливии.

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности глава мероприятия Вольфганг Ишингер презентовал экспертный доклад под названием Westlessnes, что можно перевести как "Беззападность". В документе констатируется упадок западной цивилизации.

По мнению военного эксперта, заведующего отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, в докладе Мюнхенской конференции не затронуты новые проблемы, которые стоят перед Европой и другими регионами мира, а именно создание ядерного оружия рядом стран.

"Проблема заключается в том, что 21 февраля в Исламской республике Иран состоятся выборы, по итогам выборов ожидается сценарий, что, скорее всего, представители умеренного крыла иранской элиты не пройдут в парламент, он будет более консервативный, и это проявится летом следующего года, когда пройдут в Иране новые президентские выборы. Почему это имеет отношение к Европе? В условиях мощнейшего давления со стороны США… Исламская республика Иран может принять решение о создании ядерного оружия", - считает военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, в случае если Иран примет решение создать ядерное оружие, то на Ближнем и Среднем Востоке три государства – Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты – могут последовать его примеру.

"Помимо этого, на то, что произошло с Ираном, стал очень болезненно реагировать Корейский полуостров, позиция лидера Ким Чен Ына сейчас ужесточается по ядерной проблеме. Мы стоим на грани проведения не только пусков ракет большой дальности, но и возможности проведения новых ядерный испытаний", - сказал Евсеев.

По мнению военного эксперта, и в Восточной Азии есть несколько государств, которые также могут принять решение создать ядерное оружие. Эти государства – Япония, Корея и Тайвань.

"Фактически речь идет о глобальном разрушении режима ядерного нераспространения. Но экспертам, которые готовили Мюнхенский доклад, наверное, эта проблема показалась не столь значительной", - сказал военный эксперт Владимир Евсеев.