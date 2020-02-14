Минасян: надеемся, что когда-нибудь и в Турции найдутся силы признать геноцид армян

Парламент Сирии принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи на заседании в четверг 13 февраля.

"Многие армяне, спасаясь от геноцида, находили приют именно в Сирии. Сирийцы тогда очень много помогали, поэтому нам вдвойне было приятно услышать такую новость из Сирии. Нам всегда радостно, когда какая-нибудь страна принимает такое решение, мы внуки тех армян, которые спаслись от геноцида, часть оказалась в Абхазии, часть в Сирии, и так по всему миру. Каждый армянин, не имеет значения, где он живет, он ждет, чтобы справедливость восторжествовала, ибо зло, которое не получит достойного наказания, повторится. Именно потому нам хочется, чтобы каждая страна приняла именно такое решение. Надеемся, что и в Турции когда-нибудь найдутся силы, которые скажут, что надо извиниться перед армянским народом за то, что было совершено в Османской империи", - сказал Минасян.

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К 1914 году во всем мире проживало более четырех миллионов армян. Из них больше двух миллионов — на территории Османской империи, около двух миллионов — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Около одного миллиона человек бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей.