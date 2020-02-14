Эксперт: Анкара относится к идлибской зоне Сирии, как к собственности

Турецкие военные отправили 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам, сообщает газета Sabah.

В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с сирийским Идлибом вооружение и бронетехнику.

Военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что Анкара относится к идлибской зоне деэскалации, как к своей собственности.

"Несмотря на регулярные заявления турецкой стороны об уважении к суверенитету и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, в реальности Анкара постоянно демонстрирует отношение к идлибской зоне деэскалации, как к своей собственности. Следует иметь в виду, что территории провинции Идлиб уже больше года находятся под прямым контролем террористов… И в целом численность активных боевиков-исламистов в провинции Идлиб оценивается в 20 тысяч человек. Это практически целая армия. Террористы прекрасно оснащены, экипированы, ведут боевые действия против сирийских правительственных войск и неоднокартно отправляют беспилотники для атак на российскую базу Хмеймим. Вот, что происходит в Идлибе, за которую Турция брала на себя обязательства гарантировать спокойствие и разоружить существующих боевиков", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что Анкара полностью провалила сочинские договоренности, не только не сумев разделить умеренную оппозицию и террористов, но фактически создав террористическим группировкам условия для легализации.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу запланирована в воскресенье "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пятницу журналистам в МИД РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что призвал РФ оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.