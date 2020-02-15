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Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца и пять лет за пранк

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200215/1029457708/Ne-veryu-Liza-Peskova-pro-feyki-medbrat-ubiytsa-i-pyat-let-za-prank.html

Что было фейком, а что правдой - в подкасте "Не верю!" оценивает Лиза Пескова (сама - жертва фейка). В новом эпизоде разбираемся: нужно ли сажать пранкеров, устроивших панику в московском метро, и кто запустил фейк про "обнуление сроков" после поправок в Конституцию.

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:30 Медбрат, писавший об убийствах пациентов. Насколько он психически здоров, и мог ли навредить людям

09:30 Что Лиза Пескова имела в виду, написав пост про ЕР

12:30 Конституция. Что же там все-таки меняют? И может ли быть "обнуление" сроков (которое все опровергают)?

15:32 За пранк о коронавирусе грозит 5 лет тюрьмы. Как стоит наказывать за розыгрыши

Слушайте подкасты РИА Новости.



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