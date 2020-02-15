"Офицер и шпион" и ещё 5 картин по мотивам реальных судебных дел

В рамках проекта "Дежурный по району" корреспондент Sputnik побывал в Гале. Как оказалось, в городе много музыкальных талантов, которые примкнули к одной "Скале".

С декабря по февраль Рицинский реликтовый национальный парк посетили более 15 тысяч человек. О том, зачем туристы едут на Рицу, какие правила безопасности они игнорируют и как со всеми инцидентами справляются сотрудники парка, читайте в материале Sputnik.