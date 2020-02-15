14:41 15 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR68.77
Поиск
Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно" Торговля на бирже: реальные деньги или обман

Радио
Получить короткую ссылку
22 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200215/1029457802/YasnoPonyatno-Torgovlya-na-birzhe-realnye-dengi-ili-obman.html

Почему стоит попробовать инвестировать на бирже и с чего начать? Реально ли зарабатывать на торговле акциями и валютой? Как понять, где обман и куда точно не стоит вкладывать деньги? И что делать, чтобы не потерять все?

Разбираемся вместе с руководителем аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павлом Пахомовым.

С чего начать инвестировать на бирже и какая сумма для этого нужна? Чем акции отличаются от облигаций, а инвестиции — от спекуляций? Что такое голубые фишки и дивидендные аристократы? Легко ли стать инвестором крупной компании и можно ли при этом влиять на её решения? И будет ли кризис в 2020 году?

Возможно ли стать "волком с Уолл-стрит", разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Гость эпизода — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов — рассказывает, кто такие трейдеры и почему только 3% всех торгующих на бирже могут позволить себе больше нигде не работать.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

Слушайте подкасты РИА Новости

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мир в фотографиях за неделю: "Оскар", беспорядки в Казахстане и гонки на ламах
#ЯНеВирус: как вспышка коронавируса в Китае переросла во вспышку расизма
Карта распространения нового коронавируса


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться