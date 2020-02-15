"ЯсноПонятно" Торговля на бирже: реальные деньги или обман

Почему стоит попробовать инвестировать на бирже и с чего начать? Реально ли зарабатывать на торговле акциями и валютой? Как понять, где обман и куда точно не стоит вкладывать деньги? И что делать, чтобы не потерять все?

Разбираемся вместе с руководителем аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павлом Пахомовым.

С чего начать инвестировать на бирже и какая сумма для этого нужна? Чем акции отличаются от облигаций, а инвестиции — от спекуляций? Что такое голубые фишки и дивидендные аристократы? Легко ли стать инвестором крупной компании и можно ли при этом влиять на её решения? И будет ли кризис в 2020 году?

Возможно ли стать "волком с Уолл-стрит", разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Гость эпизода — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов — рассказывает, кто такие трейдеры и почему только 3% всех торгующих на бирже могут позволить себе больше нигде не работать.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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