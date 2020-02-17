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Соловьев о фестивале Башмета: Абхазская капелла органично вольется в состав исполнителей

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200217/1029472069/Solovev-o-festivale-Bashmeta-Abkhazskaya-kapella-organichno-voletsya-v-sostav-ispolniteley.html

Главный хормейстер, худрук камерного хора Тульского государственного хора Александр Соловьев рассказал в эфире радио Sputnik о том, как Абхазская хоровая капелла была приглашена на Зимний международный фестиваль искусств.

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета проходит с 12 по 23 февраля в Сочи. Хоровая капелла Абхазии выступит в концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля.

"В опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" участвуют свыше 150 музыкантов. И основной персонаж этой оперы – хор. В составе смешанного хора мы пригласили участвовать несколько коллективов: Камерный хор Московской консерватории, Тульский государственный хор, Муниципальный камерный хор Нижнего Новгорода. Нам пришла идея усилить состав исполнителей Государственной хоровой капеллой Республики Абхазия. Я очень рад, что коллектив одолел эту сложную партитуру, это современная музыка, требующая определенного уровня исполнительского мастерства", - рассказал Соловьев.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия

По его словам, репетиции с абхазским коллективом, дали ощущение того, что капелла органично вольется в общий состав исполнителей.

ХIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи представляет хоровую оперу Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в авторском прочтении театрального режиссера Павла Сафонова и музыкального руководителя проекта Юрия Башмета. Драматург – Михаил Дурненков, сценограф – Алексей Трегубов, главный хормейстер – Александр Соловьёв. В роли Ярослава Мудрого – заслуженный артист России Андрей Мерзликин.

Памятник древнерусской литературы, посвященный истории убийства сыновей князя Владимира Крестителя, Бориса и Глеба, позднее канонизированных в лике страстотерпцев, создан в середине XI века, в последние годы княжения Ярослава Мудрого. Автором "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" на основании изысканий митрополита Московского и Коломенского Макария, а также историка, публициста, писателя Михаила Погодина, считают Иакова Черноризца.

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