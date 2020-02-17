Барциц об абхазском табаке: самая выгодная сельхозкультура никому не нужна

95 лет назад в Сухуме была введена в действие государственная табачная фабрика.

"После распада Союза, после войны все это прекратилось. После войны табак в Абхазии выращивали, конечно, уже не в таком количестве. В настоящее время в Абхазии табак нигде не выращивают", - сетует ученый.

В отделе табака сотрудники Института сохраняют уникальные семена.

"Это мировая коллекция, и ее нужно сохранить до потребности. Желающих много, но все думают, это так легко. Табак - очень трудоемкая культура. С ней надо работать с февраля до конца декабря. Сначала с семенами – рассаду выращивать, потом высадить на поле, заниматься прополкой, ломкой, сушкой, тюковкой. Очень много капризов. Табак – это культура, которая в Абхазии занимала первое место по доходу. Табак для экономики очень доходный. С килограмма табака получается 50-55 пачек сигарет. Сейчас одна пачка сигарет сколько стоит с учетом поднятия цены? 70-80 рублей. Вот какая экономика выходит. На территории бывшего СССР сейчас нигде не выращивают табак. Делают солому с добавлением никотиновой кислоты. В сигаретах сейчас нет ни грамма табака. Настоящий табак делать не выгодно, говорят", - рассказал Анатолий Барциц.

Продукция Сухумской табачной фабрики была очень популярна в Советском Союзе и получила признание во многих зарубежных странах. Как рассказал завотделом табака НИИ сельского хозяйства Абхазии Анатолий Барциц, сорт табака "Самсун-27", выведенный в Сухуме, получил мировую слвау. Абхазия обеспечивала семенами табака Аджарию, Азербайджан, Краснодарский край.

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