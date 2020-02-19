Гарцкия: Грузия предлагает большие деньги за неучастие Абхазии в MITT

С 17 по 19 марта в Москве пройдет самая крупная международная туристическая выставка в России и СНГ - MITT-2020. Абхазию на этой выставке представит делегация, в состав которой войдут 15 субъектов туристической сферы, сообщил глава туристического ведомства республики Автандил Гарцкия в эфире радио Sputnik Абхазия. По его словам, участие в этой выставке для Абхазии имеет большое значение, несмотря на то, что самой участие обходится стране в крупную сумму денег.

"Когда мы там участвуем, у нас всегда очень многолюдно, к нам приходит много гостей, очень много хороших отзывов. И мы должны поддерживать эту марку. У нас очень хороший стенд, и мы были не раз отмечены. Мы тратим на эту выставку три миллиона рублей. Иногда нам говорят: "Куда и зачем вы едете? У вас политика, выборы, это не обязательно, тем более вы тратите деньги". Полтора миллиона рублей стоит участие и еще полтора миллиона – стенд, который там будут строить. Так вот, в этом мероприятии не участвует Грузия. Не участвует только потому, что там находимся мы и выступаем от лица государства. Но они готовы, и это известный факт, заплатить 30 миллионов, чтобы участвовать в этой выставке без нас. То есть стоит нам один год не участвовать, как наше место сразу же займут. Вот какое значение имеет для имиджа Абхазии участие в этой выставке", - рассказал Гарцкия.

Абхазия ежегодно принимает участие в крупнейшей международной туристической выставке MITT с 2016 года.