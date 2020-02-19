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Пиканин о развитии футбола в Абхазии: нужна конкретная госпрограмма, а не "вода"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200219/1029487212/Pikanin-o-razvitii-futbola-v-Abkhazii-nuzhna-konkretnaya-gosprogramma-a-ne-voda.html

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Михаил Пиканин в интервью Sputnik рассказал, что одна из основных проблем в отечественном футболе – отсутствие судейского корпуса в Абхазии.

Как сообщил Пиканин, посчитана примерная смета расходов на проведение чемпионата Абхазии по футболу, Кубка страны по футболу и проведение детско-юношеской футбольной лиги, она составила более двух миллионов рублей. Этой суммы должно хватить на проведение всех запланированных мероприятий, однако самой главной проблемой остается отсутствие судейской бригады.

"Футбольный вопрос в Абхазии очень серьезный, с ним надо много разбираться. Все непросто. Надо найти причины, по которым мы оказались в такой ситуации. Этот процесс накопительный – копились проблемы, копились и дошли до того, что задаемся вопросом, будет ли чемпионат страны? А  такого вопроса априори даже не должно быть. Чемпионат всегда должен быть и должен проходить на высоком уровне. Ситуация нездоровая. Все это дело нам надо разобрать, найти причину всех ошибок, выработать новую стратегию развития футбола и действовать согласно плану. За один-два дня, сев и поговорив, это не решить. Даже финансовые вливания, хотя и важный, но не самый главный вопрос. У нас должно быть государственное регулирование развития этого вида спорта. И не просто вода, текст на несколько страниц ни о чем, а конкретно, что такое государственное регулирование развития футбола в Абхазии, по пунктам. Тогда что-то может получиться, но это надо думать, считать, работать со специалистами", - сказал Михаил Пиканин.

Очередной, XXVII по счету, чемпионат и Кубок страны, которые должны были стартовать в сентябре 2019 года, перенесли на весну 2020 года из-за финансовых проблем клубов.



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