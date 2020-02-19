Авидзба о вхождении ССР Абхазии в Грузию: сбылась мечта грузин всех мастей

О том, почему у руководства ССР Абхазии не было возможности противостоять вхождению страны в состав Грузинской ССР, в интервью Sputnik рассказал историк Аслан Авидзба.

19 февраля 1931 года на VI всегрузинском съезде Советов было принято постановление о преобразовании "договорной" ССР Абхазии в автономную республику в составе Грузинской ССР.

В советское время, когда было очень сильно грузинское лобби, противостоять решению вхождения Абхазии в состав Грузии было невозможно, сказал историк Аслан Авидзба в интервью Sputnik.

"К большому сожалению, в советском государстве была тоталитарная система. Решение принималось в одном месте. Был союзный договор между Абхазией и Грузией, львиная доля полномочий находилась в грузинской республике. К 1931 году в Абхазии уже не существовало самостоятельной партийной организации большевиков. Директивы принимались те, которые были выгодны Грузии. Руководителями советского государства тоже были грузины. Выражаясь современным языком, грузинское лобби было на самом высоком уровне", - отметил Авидзба.

По словам историка, в такой ситуации противостоять решениям Грузии в 1931 году было просто невозможно.

"Вся исполнительная ветвь власти с 1930 года шла напрямую из Грузии, а с 1931 года приступили к воплощению тех вопросов (присоединения Абхазии к Грузии - ред.), мечты меньшевиков, большевиков, мечты грузин всяких мастей, независимо от того, какая партия у власти. Эта их идея состояла в поглощении абхазов или растворении абхазского народа в грузинской этнокультурной среде", - сказал историк Аслан Авидзба.