Джопуа: бесплатная вспашка выявляла истинные площади крестьянских земель

Как сообщил Мурман Джопуа, в каждом районе страны есть машинно-тракторные станции, оснащенные необходимым оборудованием и техникой для полевых работ.

"Для земли и для будущего урожая лучше, если почву вспахать перед посадкой культуры два-три раза, но финансы наших селян не могут это позволить. Поэтому они обращаются с заявками в конце апреля - начале мая", - отметил Джопуа.

В 2018 году Министерство сельского хозяйства республики провело акцию по первой бесплатной вспашке земли крестьянам.

"Многие это приветствовали, многие сказали, что это не нужно было делать. Но я лично считаю, что такие акции нужны. Мало того, что мы много вспахали, так мы еще установили, кто сколько земли держит. Кто-то платит налог за 0,3 гектара, а у него почти гектар", - рассказал Джопуа.

Начальник отдела механизации Государственного комитета по сельскому хозяйству также сообщил, что сегодня из-за сложного финансового положения в стране говорить о новой подобной акции пока не приходится.