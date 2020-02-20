Кичба: важно влить свежую кровь в Общественную палату Абхазии

Общественная палата Абхазии избрала секретарем председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба на заседании в четверг 20 февраля.

В эфире радио Sputnik Абхазия Гули Кичба рассказала, какие надежды возлагает на команду Общественной палаты Абхазии.

"Мне отрадно, что в Общестенную палату вошло много молодых членов, которые себя уже проявили… Их много, можно перечислять со всех районов. Это как "впрыскивание свежей крови" в Общественную палату, что очень важно. Но у нас сохранился баланс. Сократ Джинджолия, Альберт Тополян – это совесть и честь не только нашей Палаты, но и государства, они стояли у истоков создания Республики Абхазия, и их вклад очень высокий. Это непререкаемые авторитеты. Мы всегда ориентировались на их мнение, и сейчас я надеюсь на такой костяк мудрости, опыта и свежий взгляд в будущее. Молодые, более креативные, наперед видят, может быть, даже лучше, чем мы. Возможно, они в какой-то степени максималисты, но где-то надо быть и такими… отдать себя, чтобы сохранилось наше государство, и Общественная палата в этом направлении приложит максимум усилий", - отметила Гули Кичба.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба сменила на должности секретаря ОП председателя Ассоциации женщин Абхазии Нателлу Акаба.