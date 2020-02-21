Маляревский о "российских кибератаках" на Грузию: больше напоминает хулиганство

Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может, заявил МИД РФ в ответ на обвинения Тбилиси в "кибератаках" с российской стороны.

"Атака на правительственные структуры больше всего напоминает хулиганство, потому что это достаточно шумно, зримо, это выхлоп в медиапространство, но это, к счастью, безопасно. Но это не атака на энергосистемы, это не атака на транспортные инфраструктуры, промышленные предприятия. Сомневаюсь, что с такой атакой можно разобраться быстро. Но это требует расследование силами всех заинтересованных сторон", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди ранее обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. Никаких доказательств причастности РФ он не привел. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что "бездумная и бессовестная кампания кибератак против Грузии, суверенной и независимой страны, полностью неприемлема".