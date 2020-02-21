Ачба рассказал о новом подходе к финансированию ремонта дорог в Сухуме

Дорожным фондом будут перечисляться средства в размере 17 миллионов рублей в год РУП "Абхазавтодор", а республиканское унитарное предприятие в свою очередь заключит контрактные отношения с подразделениями администрации города Сухум для осуществления задач на месте. Об этом шла речь на совещании, посвященном вопросам улучшения состояния автомобильных дорог в Сухуме, которое провел исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба. Глава правительства Валерий Бганба отметил, что и ремонт, и содержание играют большую роль в обеспечении нормального технического состояния дорог республиканского значения в городе. Однако "Абхазавтодор" не обеспечен в полной мере спецтехникой. В связи с этим Бганба поручил осуществлять поставленные задачи при условии сотрудничества "Абхазавтодора", администрации города и Дорожного фонда.

"В свое время Дорожным фондом Абхазии на содержание дорог Сухума средства не выделялись. Но пришел новый глава, решил этот вопрос. Дорожный фонд подготовил программу с перечнем объектов, подлежащих финансированию – это содержание, текущий ремонт, обустройство республиканских автодорог. По городу Сухум предусмотрено 17 миллионов рублей. Все республиканские дороги переданы нам на хозяйствование. У Дорожного фонда были свои видения, они напрямую, минуя нас, хотели заключать контракты, в связи с чем мы спорили. Но слава богу, Дорожный фонд успокоился. Таким подходом мы обезопасим и себя, и дороги приведем в порядок. Я ушел морально удовлетворенным. В конце концов, две организации не должны спорить между собой, надо находить консенсус", - отметил Ачба в эфире радио Sputnik.

В статью расходов "Абхазавтодора" по содержанию и ремонту городских дорог республиканского значения войдут мероприятия по озеленению, уборке, частичному ремонту, организации разметки и закупке необходимых дорожных знаков.

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