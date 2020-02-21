Корнецян о гидах-нелегалах в Абхазии: самое безобидное – путают события и названия

Ежегодно многие города мира, особенно те, которые являются центрами туризма, отмечают 21 февраля Всемирный день экскурсовода. О том, насколько важно для экскурсоводов проходить профессиональную подготовку, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал гид-экскурсовод Арменак Корнецян.

"Профессиональный отбор экскурсоводов при АГУ и колледжах Абхазии происходит в последние три года. Потом все сдают аттестацию в Государственном комитете по курортам и туризму. Мы поделены на категории. И это нужно, это необходимо", - отметил Корнецян.

Как подчеркнул Арменак Корнецян, существует проблема с нелегальными экскурсоводами.

"Эти люди не имеют права заниматься экскурсионной деятельностью, и их деятельность несет угрозу как имиджу страны, так и бюджету. По нашей информации, они, как правило, работают неправильно. Самое безобидное в их работе то, что они путают даты, события, топонимы. Большинство нелегалов – это не граждане Абхазии, поэтому я считаю, что это наносит удар по бюджету страны. Хотя среди них встречаются и профессионалы", - сказал экскурсовод.

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