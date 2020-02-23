Как вы это делаете: лучший пилот века Светлана Капанина

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Мечтала просто прыгнуть с парашютом, а стала самым титулованным пилотом в мировой спортивной авиации. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" Светлана Капанина рассказывает, почему российские спортсмены одалживают у иностранных соперников самолёты для тренировок, нужно ли стране "авиационное такси" и как себя чувствуют женщины в самолётном спорте.

Что значит "Лучший пилот столетия"? Почему она не согласилась работать в гражданской авиации? Как она беременная исполняла фигуры высшего пилотажа? И можно ли прокатиться с ней в качестве пассажира?

Отвечает семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по самолётному спорту Светлана Капанина:

00:53 "Лучший пилот столетия": сколько времени нужно, чтобы её догнать

02:27 Российская школа пилотов: почему в спортивной авиации всё меньше женщин

04:30 "С силой 500 кг тебя пытаются выбросить из самолёта": зачем пилотам физподготовка

05:37 "Мечтала прыгнуть с парашютом": как она из спортивной гимнастки стала пилотом

10:49 Поиск спонсоров и арендованные самолёты — о материальной стороне вопроса

13:02 "Практика показала, что не вредно": о полётах на пятом месяце беременности

15:20 Опасные полёты: почему американцы чаще "хулиганят"

17:47 Про полёт "на ноже" через "Райские ворота"

20:57 Зависть и полусемейные отношения: как мужчины относятся к "пилотессам"

21:49 О (не)равенстве мужчин и женщин в спорте

24:17 "Хватит бочки крутить, пора деньги зарабатывать": почему она не пошла в гражданскую авиацию

27:16 "Авиационное такси". Как будем делить небо в будущем

29:15 Патриотическое воспитание: что значит быть доверенным лицом кандидата в президенты

30:36 "Прокатить Владимира Владимировича": что должно произойти, чтобы самолётный спорт стал популярным

32:17 16-73: в каком возрасте можно летать?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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