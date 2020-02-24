Ануа о подростковой наркомании в Абхазии: риск растет с доступностью лекарств

О проблеме наркомании среди подростков в Абхазии и о том, почему дети всегда в группе риска, в беседе на радио Sputnik рассказала главный нарколог республики Ирма Ануа.

Подростковый период в жизни каждого ребенка – поисковый, и тут очень важно ограничить доступ к наркотическим веществам, сказала Ануа в эфире радио.

Она отметила, что сейчас подростки зачастую становятся наркозависимыми, употребляя "аптечные наркотики" - таблетированные препараты.

"Сейчас, когда столь популярны таблетки, хорошо, что ввели строгий учет, определены списки наркотических препаратов и их доступность стала ограничиваться, конечно, это положительно скажется на том, что подростки не будут пробовать. Ведь подростковый возраст – поисковый. Они могут иногда употреблением наркотиков выражать свой протест перед взрослыми. Зная, что взрослые порицают употребление наркотиков, алкоголя, это вот как протест высказать взрослому. Если будут много наркотиков и предложение будет большим, то, конечно, эта группа населения, подростки, они всегда в риске", - сказала главный нарколог.

По словам Ануа, пример взрослых также всегда отрицательно влияет на подростков.

"В школах, конечно, всегда проводится работа, но одна школа не может все объять. Все начинается с семьи. Взрослые должны понимать, что их личный пример очень важен. Мы говорим, что у нас наркоманов-подростков мало, их количество не устрашает. Но взрослых, которые злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами у нас достаточно. Пример взрослых всегда отрицательно влияет на подростков. Это все - цепочка. Если будет много взрослых наркоманов, конечно, будет больше молодых, а там подтянутся женщины, то есть один тянет другого. Не может быть только определенная возрастная группа. Конечно, прогрессирование этого заболевания значит, что снижается возраст потребления и присоединяются женщины", - сказала Ануа.

Полную беседу интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.