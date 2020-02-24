12:03 24 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.30
  • EUR69.42
Поиск
Ирма Ануа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ануа о подростковой наркомании в Абхазии: риск растет с доступностью лекарств

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200224/1029512123/Anua-o-podrostkovoy-narkomanii-v-Abkhazii-risk-rastet-s-dostupnostyu-lekarstv-.html

О проблеме наркомании среди подростков в Абхазии и о том, почему дети всегда в группе риска, в беседе на радио Sputnik рассказала главный нарколог республики Ирма Ануа.

Подростковый период в жизни каждого ребенка – поисковый, и тут очень важно ограничить доступ к наркотическим веществам, сказала Ануа в эфире радио.     

Она отметила, что сейчас подростки зачастую становятся наркозависимыми, употребляя "аптечные наркотики" - таблетированные препараты.

"Сейчас, когда столь популярны таблетки, хорошо, что ввели строгий учет, определены списки наркотических препаратов и их доступность стала ограничиваться, конечно, это положительно скажется на том, что подростки не будут пробовать. Ведь подростковый возраст – поисковый. Они могут иногда употреблением наркотиков выражать свой протест перед взрослыми. Зная, что взрослые порицают употребление наркотиков, алкоголя, это вот как протест высказать взрослому. Если будут много наркотиков и предложение будет большим, то, конечно, эта группа населения, подростки, они всегда в риске", - сказала главный нарколог.  

По словам Ануа, пример взрослых также всегда отрицательно влияет на подростков.

"В школах, конечно, всегда проводится работа, но одна школа не может все объять. Все начинается с семьи. Взрослые должны понимать, что их личный пример очень важен. Мы говорим, что у нас наркоманов-подростков мало, их количество не устрашает. Но взрослых, которые злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами у нас достаточно. Пример взрослых всегда отрицательно влияет на подростков. Это все - цепочка. Если будет много взрослых наркоманов, конечно, будет больше молодых, а там подтянутся женщины, то есть один тянет другого. Не может быть только определенная возрастная группа. Конечно, прогрессирование этого заболевания значит, что снижается возраст потребления и присоединяются женщины", - сказала Ануа.          

Полную беседу интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

 

 

Теги:
Абхазия, наркомания


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Перья, стразы и самба: открытие карнавала в Бразилии
Тысячи фейерверков в небе над Москвой: 23 Февраля отпраздновали салютом
Выборы президента Абхазии-2020: политические дуэты


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться