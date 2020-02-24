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Ася Саносян
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Саносян о "Что? Где? Когда?" в Абхазии: знакомство с хорошей "тусовкой" интеллектуалов

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200224/1029516806/Sanosyan-o-Chto-Gde-Kogda-v-Abkhazii--znakomstvo-s-khoroshey-tusovkoy-intellektualov.html

О том, какие перспективы открывает участие в интеллектуальных играх, рассказала на радио Sputnik президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

23 февраля в сухумском Доме юношества состоялась очередная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", которую организовал интеллектуально-творческий клуб "Дюна".

По словам президента интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Аси Саносян, они пытаются увлечь молодых людей интеллектуальными играми для получения знаний.

"Пытаемся увлечь людей знаниями, это не какие-то мертвые энциклопедические знания, а свежие, развивающие логическое мышление, то, что можно применять в реальной жизни. Это развивает мышление, логику, какие-то социальные навыки, потому что, играя в команде, происходит взаимодействие, знакомство с хорошей тусовкой  интеллектуальных людей. Это хороший потенциал, было бы здорово, если бы ребята еще со школы вливались в это течение и развивались вместе со всеми нами", - сказала Саносян в эфире радио Sputnik.



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