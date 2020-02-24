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Нателла Акаба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акаба о Зурабе Ачба: с ним сложно было полемизировать

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200224/1029517659/Akaba-o-Zurabe-Achba-s-nim-slozhno-bylo-polemizirovat-.html

Общественный и политический деятель Абхазии Нателла Акаба в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своими воспоминаниями о Зурабе Ачба.

23 февраля исполнилось 70 лет со дня рождения абхазского правозащитника, юриста, депутата Парламента первого созыва Зураба Ачба. Это была незаурядная личность и истиный патриот Абхазии, отметила Нателла Акаба.

"Мы познакомились в 1989 году, когда он был в "Аидгылара". Там он себя вел очень активно. Он ездил в различные автономные республики, которые были в составе СССР, где рассказывал о ситуации в Абхазии, о сложной демографической ситуации, о том, как нам сложно развиваться. Поэтому его включили в состав "Аидгылара", и он стал заместителем председателя. То, что он стал депутатом Парламента, стало для Абхазии позитивным фактом, потому что он умел очень хорошо отстаивать свою точку зрения. И даже когда у нас в Парламенте еще была грузинская фракция, выступления Ачба всегда слушали с большим вниманием, он умел убедить в своей правоте. Я помню случай, когда в Грузии был всплеск национализма, в Гулрыпше организовали митинг, участники которого призывали выйти из состава СССР. Зураб Ачба тогда тоже принял участие в митинге и сказал, если Грузия хочет быть свободной страной, то и Абхазия тоже имеет право стать свободной. И как ни удивительно, они не возражали и промолчали. Зураб был прекрасным оратором, он умел свою точку зрения сформулировать так, что с ним было трудно полемизировать", - рассказала Нателла Акаба.

Известный юрист, политический и общественный деятель Зураб Ачба был убит в Сухуме 15 августа 2000 года. Имена убийц и цель, которую они преследовали, до сих пор не названы.



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