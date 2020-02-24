Теннисист Ален Авидзба рассказал о своей главной мечте

В свой день рождения российский теннисист Ален Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своем кумире и о своей мечте.

Сегодня свой 20-летний юбилей отмечает известный в Абхазии и за ее пределами теннисист – чемпион России, Европы и мира среди юношей и юниоров Ален Авидзба.

В эти дни Авидзба находится в Турции, где принимает участие в международном турнире. В перерыве между тренировками он рассказал Sputnik Абхазия, о чем мечтает больше всего.

"Моя огромная мечта – это зайти в топ-10 лучших игроков планеты и выиграть Большой шлем. На данный момент мой любимый турнир "Ролан Гаррос", который проходит в Париже, - это моя главная мечта… Есть у меня кумир. Есть такой теннисист из Аргентины Хуан Мартин дель Потро. Мне нравится его стиль игры. Он очень высокий, мне нравится его стиль подачи, он играет достаточно агрессивно, постоянно идет вперед и атакует противника", - рассказал Ален Авидзба.

Ален авидзба – российский теннисист, в августе 2014 года завоевал бронзовую медаль командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет, в июне 2018 года выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе (Франция), в октябре 2019 года в Москве на Кубке Кремля дошёл до 2-го круга (до 1/8 финала), где проиграл сербу Николе Милоевичу.