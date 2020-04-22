Лейба о Великой Отечественной войне: современной молодежи интересна тема героизма

Учитель истории Наида Лейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, интересна ли современной молодежи история Великой Отечественной войны и с какими проблемами сталкиваются преподаватели на уроках по этой тематике.

Радио Лейба о Великой Отечественной войне: современной молодежи интересна тема героизма

Ученики интересуются темой Великой Отечественной, потому что тема войны им очень близка, отметила Лейба в беседе на радио.

"Когда дело касается героизма, стойкости и защиты Родины, это очень интересует наших учеников. Они хотят все больше информации и всегда спрашивают, что же сделал тот или иной герой, за какие поступки он награжден. Современной молодежи интересна тема героизма. Но мы сталкиваемся с тем, что мало информации, персональной на каждого воина, который принимал активное участие в войне. Мужественные были воины в период Великой Отечественной войны и в период Отечественной войны народа Абхазии. Нужно как больше информации давать ученикам", - отметила Лейба.

По словам учительницы, несмотря на то, что Абхазия - маленькое государство, вклад наших соотечественников в освобождение Европы от фашизма и в победу в Великой Отечественной войне большой.

"22 героя - выходцы из Абхазии. Это говорит само за себя. Звание героя Советского Союза давали за конкретный какой-то подвиг, я, к примеру, очень долго искала информацию про Ясона Кокоскерия. Он удостоен звания героя и узнала только то, что он отважно форсировал реку Дунай. Я думаю, что нам нужно заняться сбором данных о наших героях. Это одна из величайших побед в истории человечества, и нам нужно как можно больше информации собрать про наших соотечественников, которые вели активные боевые действия", - сказала Лейба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Во время Великой Отечественной войны против фашистов сражались более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17,5 тысячи не вернулись домой. Звание Героя Советского Союза получили 22 жителя Абхазии, трое стали полными кавалерами ордена Славы.

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