Лазба: граждане Абхазии должны платить за свет без подсказок

Радио Лазба: граждане Абхазии должны платить за свет без подсказок

Абоненты РУП "Черноморэнерго" смогут оплачивать электроэнергию через официальный сайт предприятия, рассказал корреспонденту Sputnik директор филиала "Энергосбыт" Инал Лазба.

Лазба отметил, что пока современные методы оплаты за электроэнергию не сильно эффективны – мало абонентов пользуются оплатой через терминалы.

"В будущем мы должны стремиться к тому, чтобы люди самостоятельно, без подсказки контролера, без напоминания оплачивали электроэнергию так, как они платят за мобильный телефон или другие услуги. Это должно быть регулярно, и абонент обязан самостоятельно следить за своими счетами", - подчеркнул Лазба.

В среднем "Энергосбыт" собирает около 30 миллионов рублей в месяц в качестве платы за электричество, но показатели марта 2020 года были меньше примерно на семь миллионов рублей. В апреле ситуация еще больше ухудшилась, сообщил Инал Лазба.