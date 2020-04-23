Политолог о блокировке в ООН проекта России по COVID-19: надеются "удавить" санкциями

Российские дипломаты дали оценку блокированию в ООН резолюции по борьбе с коронавирусом. Кому и почему невыгодно ее принятие, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Радио Политолог о блокировке в ООН проекта России по COVID-19: надеются "удавить" санкциями

Страны, не поддержавшие в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход, говорится в комментарии постпредства России при организации.

Накануне группа западных стран и поддержавших их государств помешала принять предложенный Россией проект Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН.

Как отмечается в заявлении российского постпредства, проект резолюции ставил перед собой задачу призвать мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии, в особенности применительно к поддержке развивающихся стран. Документ выступал за отказ от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев объяснил зачем западным странам понадобилось голосовать против.

"Во-первых, затем, что, по их мнению, не может быть декларации, предложенной Россией, которая "всегда во всем неправа". Во-вторых, принятие этой декларации практически означало бы отказ от санкционных режимов и совместную борьбу с коронавирусом. Запад же пошел другим путем – каждый спасается, как может. Логика проста: мы самые передовые, нам спастись будет легче всех. В-третьих, санкционные режимы не для того принимали, чтобы от них отказываться. Негативные экономические и социальные последствия коронавируса будут и у тех, кто вводил санкции. Но у них есть надежда (думаю, ошибочная), что их санкции в этих условиях будут работать эффективнее – как удавка на экономики стран, против которых они приняты", – отметил Дмитрий Журавлев.

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, свыше 180 тысяч человек скончались.