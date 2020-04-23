Такие обстоятельства: политолог о выходе Абхазии из кризиса после пандемии

О том, как пандемия коронавируса может повлиять на экономические и политические процессы в мире, как отразится на России и каковы возможности выхода с наименьшими экономическими потерями для Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.

Радио Такие обстоятельства: политолог о выходе Абхазии из кризиса после пандемии

Экономические проблемы в России идут целым комплексом – это и падение мировых цен на нефть и другие виды сырья, это и проблемы среднего и малого бизнеса в связи с пандемией, что создает основы для безработицы и сокращения соцпрограмм, отмечает Трапш.

"Другое дело, что российское правительство готово к тому, чтобы проводить свою политику в условиях жесткого системного кризиса, то есть определенная подушка безопасности и, воздерживаясь от массовой раздачи денег, к которой некоторые призывают, российские власти готовятся к тому, чтобы эти средства инвестировать и оживить экономику. Ясно, что такая политика для России будет крайне необходима. При этом, Россия не отказывается от своих стратегических приоритетов. Думаю, что взаимодействие с Абхазией будет развиваться, но уже в таких объемах ожидать помощи России, как она была, вряд ли стоит. В Абхазии свой круг проблем, своя повестка. Мы 10-15 лет говорим о том, что нельзя зависеть только от курортов, от рекреационной сферы, нужно восстанавливать собственное реальное производство и вкладывать в него. Сейчас это будет уже не на уровне, что кто-то захотел, кто-то нет. Сейчас это вопрос выживания, то есть нужно выстраивать внутреннюю многовекторную экономику", - сказал Николай Трапш.

Политолог считает, что без восстановления производящих отраслей, не будет самостоятельной абхазской экономики.

"Понятно, что не бывает абсолютно независимых экономик в мире, все экономики зависимы, но определенная подушка безопасности в лице собственного производства должна быть. Сейчас это должно стать очевидным большей части абхазского общества. Будет трудный период. Помощь будет – с пенсиями, с пособиями, с взаимно интересными проектами, но тотального финансирования, каким оно было лет 8 назад, ожидать не приходится", - сказал Трапш.

Новому руководству Абхазии нужно для этого рассмотреть все имеющиеся варианты, считает политолог.

"Многие малые страны, к примеру, развивают у себя какой-то сегмент цифровых технологий, за счет чего получают серьезные дивиденды. Надо сесть и подумать, что в этом плане может сделать Абхазия. Может быть, создавая свободные зоны, налоговые преференции. Ключевой момент в том, что совершенно неприемлемая ситуация, когда при такой благодатной земле, чуть ли не половина сельхозпродукции завозится из-за рубежа. Для этого нужно создавать благоприятную среду. Еще один важный момент – пытаться создавать не только производство сельхозпродукции, но и тут же создавать ее переработку, то есть создавать собственную, завязанную на конкретную экономическую модель, промышленность Самые прекрасные абхазские мандарины в нынешних условиях не конкурентноспособны на мировом рынке – это нужно понять. Иные технологии маркетинга, фасовки ушли существенно в перед… Курортную сферу нужно делать привлекательной всесезонно. Нужно думать над инвестиционными проектами в этом смысле", - отметил Николай Трапш.

По его мнению, сейчас для всего этого есть благоприятная среда – нет открытого раскола, нет конфликта новоизбранной власти и оппозиции, можно идти всем вместе и попытаться идеи реализовать во благо. Ситауция политическая и социальная с точки зрения общественной мобилизации крайне благоприятная и надо не упустить этот шанс, подчеркнул эксперт.