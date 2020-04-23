Захарова о кризисе из-за COVID-19: неуместны нападки в адрес отдельных стран

Радио Захарова о кризисе из-за COVID-19: неуместны нападки в адрес отдельных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала политику некоторых западных партнеров, которые пытаются указать на виноватых во вспышке пандемии коронавируса в мире. Такое заявление она сделала в четверг, 23 апреля, во время брифинга.

"Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства и международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за эпидемиологический кризис", - заметила Захарова.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Официальный представитель МИД России отметила, что нынешний кризис стал серьезным испытанием для всего международного сообщества и важной проверкой не только на выживаемость, но и на готовность строить новые подходы для кардинального решения острых вопросов коллективной повестки дня. По ее мнению, сейчас важно переосмыслить происходящее. Захарова добавила, что от того, какие уроки человечество вынесет из кризиса, зависит будущее всей планеты.