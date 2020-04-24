Дополнительное время: Ахрик Цвейба о будущем футбола после карантина

В связи с пандемией коронавируса приостановлены все футбольные чемпионаты. Это, как считает Цвейба, не может не сказаться как на каждом игроке в отдельности, так и на состоянии команд.
"То, что столько времени чемпионат не проходит ни в одной стране, конечно, сказывается. Будет не та зрелищность, как в былые времена. Люди не роботы, их нельзя завести, как показывают в мультфильмах. Если не тренироваться, то не тот будет потенциал, не вернется стопроцентная готовность", - отметил Ахрик Цвейба.
Ахрик Цвейба – советский, российский и украинский футболист, защитник, мастер спорта СССР, игрок четырех национальных сборных по футболу: СССР, СНГ, Украины и России.