Дзыба о священном месяце Рамадан: больше молитв для обогащения духа

О том, как надо соблюдать пост в месяц Рамадан и что значит молитва для мусульман, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба.

Радио Такие обстоятельства: Дзыба о священном месяце Рамадан

Священный для мусульман всего мира месяц Рамадан в этом году начинается 24 апреля и завершится 23 мая праздником Ураза-Байрам, который продлится три дня. Даты Рамадана меняются ежегодно, в исламе пользуются лунным календарем.

"В пост Рамадан, помимо физического воздержания, что является основой, важна и духовная часть. В этот период времени человек отдаляется от всего, что вызывает гнев Всевышнего, и приближается к тем поступкам и делам, которые приближают его в Всевышнему, к его довольству. Уделяется больше внимания духовной жизни, человек совершает больше дополнительных молитв, больше читает Коран. Все это обогащает человека в духовной части. Это все выполняется и в течение всего года, но в этот месяц таким вещам надо уделить особое внимание", - отметил Дзыба.

По словам муфтия, молитва для мусульман - одна из обязанностей, возложенная Всевышним на верующих людей.

"Молитва, кроме физического ее выполнения, подразумевает и признание сердцем. Молитва – комплекс, состоящий из физических и духовных действий. В первую очередь она укрепляет человека физически и духовно", - отметил Дзыба.