Хуторской о "Бессмертном полке - онлайн": позволит расширить потрясающий строй ветеранов

О том, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в условиях пандемии коронавируса, рассказал руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Радио Хуторской о "Бессмертном полке - онлайн": позволит расширить потрясающий строй ветеранов

Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан, принимая во внимание важность празднования Дня Победы, особенно в юбилейный год, предлагает проведение онлайн-формата шествия, который позволит гражданам России 9 мая 2020 года дистанционно рассказать о подвиге своих родных. Разработан проект "Бессмертный полк - онлайн".

"Никакие трудности, эпидемии, невзгоды, экономические проблемы не помешают людям выразить свое отношение к тем, кому они обязаны жизнью. Думаю, что даже необычный формат "Бессмертный полк - онлайн" еще больше позволит расширить потрясающий строй ветеранов, которых мы помним и любим. Ведь во время привычного уличного шествия полка мы можем лишь на миг уловить людей, проходящих с портретами героев в руках. А в онлайн-платформе портреты останутся практически навечно не только в памяти, мы сможем передать визуальный образ нашим преемникам", - сказал Хуторской. Об этом он сообщил в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ходе онлайн - конференции, посвященной старту интернет-акции.

По словам Хуторского, фотографии, которые будут загружены на платформу интернет-акции "Бессмертный полк-онлайн", пройдут модерацию перед тем, как будут опубликованы на сайте.

"Сами понимаете, не хотелось бы, чтобы среди портретов героев, среди лиц ветеранов войны, попались какие-то глупые бессмысленные образы, какие-то картинки, которые недостойны ... Поэтому, естественно, с небольшой задержкой эти материалы будут поступать на платформу и в эфир "Бессмертного полка - онлайн", - сказал Хуторской.

Руководитель исполкома подчеркнул, что модерация будет осуществляться при участии волонтеров движения "Волонтеры Победы".

Участнику акции "Бессмертный полк - онлайн", будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или на одной из партнерских площадок: сайте проекта "Банк Памяти", либо в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

Трансляция "Шествия" запланирована на медиаэкранах России, в том числе города Москвы, различных online-платформах, а также портале "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади и шествия "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом.