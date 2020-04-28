Гинеколог рассказала, опасен ли коронавирус для беременных

Несмотря на то, что вирус высококонтагиозный, он влияет на здоровье женщин и мужчин, на беременных он влияет не так сильно, отметила главный акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян в эфире радио Sputnik.

Радио Гинеколог рассказала опасен ли коронавирус для беременных

Почти 400 беременных женщин в России заражены коронавирусом, 276 из них находятся в Москве.

"Этот вирус не страшен для беременных, которые, по сути, здоровы. Но он опасен для будущих мам, которые имеют различные заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, хроническую пневмонию, диабет, нейроэндокринные нарушения, онкологические заболевания", - сказала Адамян в эфире радио Sputnik.

При этом она отметила, что зараженная женщина вполне может родить здорового малыша. Доказательств воздействия вируса на плод нет.

"Как правило, даже у больных с положительным коронавирусным статусом ребенок рождается здоровым. Нет доказательств вертикальной передачи инфекции от матери к плоду. Более того, нет ни одного сообщения о том, что COVID-19 вызывает тератогенные изменения", - сказала она.

По словам главного акушера-гинеколога России, беременные должны понимать, что они, как и все, должны предохраняться от данной инфекции. Методы стандартны, но они должны быть удвоены, есть риск заразиться самой и заразить своего собственного ребенка даже на этапе родов, подчеркнула она.