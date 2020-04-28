Платонов об акции "Георгиевская ленточка": несмотря ни на что, объединит миллионы людей

Во время онлайн-конференции, посвященной общероссийскому старту акции "Георгиевская ленточка", заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов рассказал, как в этом году пройдет акция.

Радио Платонов об акции "Георгиевская ленточка": несмотря ни на что, объединит миллионы людей

Старт юбилейной ежегодной акции "Георгиевская ленточка" дала во вторник видеоконференция, организованная Международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня". В связи с распространением короновируса и отменой массовых мероприятий на сей раз ее формат будет видоизменен, тем не менее оранжево-черная лента вновь станет символом Дня Победы.

Массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, решено перенести на более поздние сроки. Однако в миллионах российских семей этот праздник будет отмечаться 9 мая. Георгиевская ленточка станет особо дорогим и символичным подарком для многих людей, которые в эти дни находятся на самоизоляции.

В 2020 году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн и оффлайн форматах. Об особенностях акции в 2020 году рассказали участники онлайн-конференции.

Около 15 миллионов Георгиевских ленточек раздадут россиянам волонтеры в рамках 15-й ежегодной акции "Георгиевская ленточка" с 4 мая по 9 мая, сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

"Сегодня весь мир столкнулся с новыми вызовами, эти вызовы и самоизоляция внесли коррективы в наш привычный уклад жизни… "Акция и в этой году, мы надеемся, объединит миллионы людей по всей стране. Она пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Естественно, будут соблюдаться во время раздачи все правила безопасности",- сказал Платонов в ходе онлайн-конференции.

"Георгиевская ленточка" — это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная цель акции — дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины.

Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах мира силами тысяч волонтеров Победы при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".