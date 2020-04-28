Зантариа о Мусе Шанибове: поднимал дух народа в самые тяжелые для Абхазии годы

О вкладе Мусы Шанибова в победу Отечественной войны народа Абхазии и в объединение горских народов в эфире радио Sputnik рассказал поэт, публицист и журналист Владимир Зантария.

Радио Зантариа о Мусе Шанибове: поднимал дух народа в самые тяжелые для Абхазии годы

На 84 году ушел из жизни политик, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, Герой Абхазии Муса Шанибов.

"Муса Шанибов - выдающийся политический лидер Кавказа. Он стоял у истоков создания Конфедерации народов Кавказа. Сыграл колоссальную роль в самые тяжелые для Абхазии годы. С первых же дней войны он обратился ко всем с открытым обращением оказать всемерную поддержку Абхазии. С первых дней начала вооруженной агрессии Грузии против Абхазии он выступил с таким обращением. Он, конечно, за эти открытые обращения подвергался политическим преследованиям, был арестован. После освобождения он приехал в Абхазию и стал выезжать в зону боевых действий, на фронт. Встречался с командирами и бойцами Абхазской армии. Он пользовался огромным уважением. Помню, как после Мартовской неудачной операции по освобождению Сухума, когда мы нуждались в таком лидере, как он, ярком, волевом, сильном, энергичном, Муса Шанибов ездил по селам, побывал почти во всех абхазских деревнях. Он поднимал дух народа и был сильнейшем оратором", - поделился своими воспоминаниями Зантария.

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