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Вадим Чеха
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Такие обстоятельства: Чеха о мероприятиях ко Дню Победы в Абхазии

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (66)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200428/1029999339/Takie-obstoyatelstva-Chekha-o-meropriyatiyakh-ko-Dnyu-Pobedy-v-Abkhazii.html

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

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Такие обстоятельства: Чеха о мероприятиях ко Дню Победы в Абхазии

О том, какие мероприятия планируются в Абхазии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Вадим Чеха.

В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Абхазии также проводит акции "Сад памяти", "Диктант Победы", а с мая на сайте ведомства будут проводиться уроки мужества, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 
Чеха также отметил, что к 9 Мая в Абхазии пройдет акция "Георгиевская ленточка", однако формат будет изменен в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Пока неизвестно, как будет проходить и ежегодная акция "Бессмертный полк".

"Формат проведения акции предопределяется общей ситуацией и установками от органов власти Абхазии. Безусловно, мы будем поддерживать проведение акции "Бессмертный полк - без границ" в онлайн режиме", - отметил Чеха в беседе на радио.

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (66)


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