Такие обстоятельства: Чеха о мероприятиях ко Дню Победы в Абхазии

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Радио Такие обстоятельства: Чеха о мероприятиях ко Дню Победы в Абхазии

О том, какие мероприятия планируются в Абхазии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Вадим Чеха.

В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Абхазии также проводит акции "Сад памяти", "Диктант Победы", а с мая на сайте ведомства будут проводиться уроки мужества, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Чеха также отметил, что к 9 Мая в Абхазии пройдет акция "Георгиевская ленточка", однако формат будет изменен в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Пока неизвестно, как будет проходить и ежегодная акция "Бессмертный полк".

"Формат проведения акции предопределяется общей ситуацией и установками от органов власти Абхазии. Безусловно, мы будем поддерживать проведение акции "Бессмертный полк - без границ" в онлайн режиме", - отметил Чеха в беседе на радио.