Брюханов о важности исторической памяти: попыток переписать историю все больше

Радио Брюханов о важности исторической памяти: попыток переписать историю все больше

Во время онлайн пресс-конференции Россотрудничества "75 лет мира – память, объединяющая народы", замруководителя агентства Михаил Брюханов отметил, что основной целью программ Россотрудничества является выстраивание отношений взаимопонимания и добрососедства, отношений, которые уже 75 лет позволяют жить всему миру без войны.

"Не могут те страны, которые не умеют или не хотят бережно относиться к своей истории, к своим памятникам, стремятся каждый день переписывать одну страницу за другой, смотреть с уверенностью в свое будущее. Наше агентство уделяет очень большое внимание борьбе с фальсификацией исторических событий. Мы свидетели того, что попыток изменить прошлое, переписать историю, становится все больше. Людям нравится играть с фактами вместо того, чтобы их анализировать. И тем заметнее на этом фоне заслуживающие уважение позиции таких стран, как Австрия и Германия. Два государства практически на законодательном уровне хранят общемировую историю, памятники, память к павшим и надежду на то, что это никогда не повторится", - отметил Михаил Брюханов.

В начале этого года Россотрудничество планировало провести более 900 мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

"Но, к сожалению, пандемия внесла в эти планы корректировки, и многие проекты, которые мы смогли сохранить, перешли в виртуальный формат", — сказал Брюханов в ходе видеопресс-конференции "Москва — Берлин: 75 лет мира — память, объединяющая народы".

В онлайн-формате, к примеру, пройдет конкурс "Победа одна на всех".

"Этот проект ориентирован на молодежь, в основном стран СНГ. Это международный конкурс по изучению собственной истории. Школьники ищут в местах своего проживания героические факты, неизвестные страницы истории, делают по этим материалам презентации, проводят уроки. Лучшие такие материалы отправляются на конкурс", — напомнил он.

Также в виртуальном формате будет реализован проект "Дороги Победы", замысел которого родился в связи с указом июня 1945 года об учреждении медалей за освобождение или взятие городов Белграда, Варшавы, Берлина, Будапешта, Вены, Праги. Экскурсии по историческим маршрутам в рамках этого проекта проходят в онлайн-режиме, сообщил Брюханов.