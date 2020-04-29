Делба о сельском хозяйстве: возместит занятость населения в условиях пандемии

О мерах преодолении кризисной ситуации в экономике и перспективах поддержки сельского хозяйства в условиях пандемии коронавируса своим мнением в эфире радио Sputnik Абхазия поделился вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Радио Делба о сельском хозяйстве: возместит занятость населения в условиях пандемии

Премьер-министром Абхазии Александром Анкваб в среду 29 апреля коллективу Министерства финансов был представлен новый вице-премьер, министр финансов Владимира Делба.

В эфире радио Sputnik Владимир Делба поделился мнением поддержки экономики Абхазии в кризисной ситуации.

"Сегодня потери бюджета достаточно существенные. В этой связи нужно находить мобильные пути решения, то есть принимать решения, которые позволят, прежде всего, определить приоритет расходов бюджета, безусловно, повысить администрирование доходов бюджета. Это вероятнее всего позволит нам на небольшом уровне удерживать падение доходов, но это маловероятно. Сегодня уже становится очевидным, что 60, а возможно, и более процентов, потери доходов государственного бюджета мы можем ожидать в 2020 году", - сказал Делба.

Он отметил необходимость разработки правительством комплекса мер для поддержки экономики от прямого бюджетного финансирования до элементов государственного регулирования, при этом оказывая содействие занятости населения.

Делба совершенно справедливым назвал необходимость поддержки сегодня сельского хозяйства для снижения рисков падения экономики.

"С учетом нынешних обстоятельств сегодня сложно говорить о прямой адресной поддержке государственного бюджета агропромышленного комплекса в тех объемах, в которых он нуждается. Считаю совершенно справедливым, что тесная взаимосвязь экономики, общества с агропромышленным комплексом, естественно, будет снижать риски падения экономики. Это положительно отразится и, что, наверное, немаловажно, начнет если не повышать, то, возможно, возместит занятость населения в сегодняшней ситуации", - сказал Делба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.