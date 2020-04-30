Захарова о праздновании 9 Мая: как всегда широко, но с учетом карантинных мер

На своем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что с учетом невозможности организации 9 Мая протокольных и других значимых акций, посвященных Дню Победы, прорабатываются варианты их переноса на более поздний срок.

Радио Захарова о праздновании 9 мая: как всегда широко, но с учетом карантинных мер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг по вопросам текущей повестки. В связи с принятыми мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции журналисты задавали свои вопросы дистанционно.

"Несмотря на сложные, мягко говоря, обстоятельства, связанные с распространением в мире коронавирусной инфекции, несмотря на введенные практически повсеместно в мире карантинные меры, российские дипломатические представительства продолжают работу, адаптируя ее к текущим условиям", - сказала Захарова.

По ее словам, пересмотрены графики многих мероприятий, которые были приурочены к празднованию 75-летия Победы. В первую очередь речь о коллективных акциях: торжественных приемах, возложениях венков к воинским мемориалам и других публичных церемоний. Диппредставительства намерены сосредоточиться на проведении таких акций в интернете и медиапространстве. Также будет организовано индивидуальное награждение ветеранов с выездом представителей загранучреждений МИД РФ и направление медалей по почте.

"Все это делается в строгом соответствии с эпидемиологической обстановкой и теми предписаниями, которые сделаны местными властями за рубежом. В данном случае, безусловно, мы сделаем так, чтобы с одной стороны наши ветераны за рубежом отметили этот праздник, знали о том, что в России этот праздник отмечается как всегда широко, о них помнят, дань памяти их подвигу жива. Но при этом максимальное внимание стоит уделить сохранению их здоровья", - отметила она.