Шахназаров о реставрации "Освобождения": подарок зрителям на День Победы

К 75-летию Победы Киноконцерн "Мосфильм" отреставрировал киноэпопею о войне Юрия Озерова "Освобождение". В связи с пандемией премьера состоится 9 мая на официальном Youtube-канале "Мосфильма" сообщил директор киноконцерна Карен Шахназаров.

Радио Шахназаров о реставрации "Освобождения": хороший подарок на День Победы

Мосфильм планирует выложить все пять частей военно-исторической киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова на своем YouTube-канале 9 мая, так как из-за закрытия кинотеатров не удалось пустить картину в прокат, сообщил гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров.

По его словам, реставрация кинокартины "Освобождение" было важным и сложным проектом.

"Оцифровка занимает столько же времени, сколько идет фильм. Реставрация, которую мы провели, требует инженерного решения, дорогостоящего оборудования и хороших специалистов, которых надо воспитать. Каждый кадр вычищается. Удаляются помехи, царапины, все то, что на негативе образуется за годы хранения", - рассказал Шахназаров.

Он отметил, что "Освобождение" не было коммерческим проектом, реставрация проводилась исключительно за счет собственных средств киноконцерна, без привлечения спонсоров и государства.

"Это способ сохранения уникальной картины и возможность дать ей новую жизнь. Очень рассчитываем, что премьера 9 мая будет хорошим подарком для наших зрителей", - сказал Шахназаров.

По его словам, картину планировали выпустить на большом экране, поскольку это феерическое зрелище, но из-за карантина это стало невозможным.

"Мы выпускаем сразу пять частей. Каждая из них законченный кинофильм. В чем уникальность этой картины? Масштаб и качество батальных сцен уникальны. Таких не было в мировом кино и, наверное, уже не будет. Они аутентичны, никакой компьютерной графики. Снимали танковые бои. Специально строили декорации затопленного берлинского метро.

В фильме "Огненная дуга" задействовано три тысячи пехоты, 100 танков, 18 самолетов. В общей сложности задействовано 500 единиц военной техники. Только Советский Союз мог это сделать", - отметил Карен Шахназаров.

По его словам, кинополотно стоит посмотреть уже хотя бы из-за батальных сцен.

"Юрий Озеров создал шедевр мирового кино с точки зрения батальных сцен. Существенно и то, что снимали фильм фронтовики. Озеров всю войну прошел, как и оператор Игорь Слабневич, художник Александр Мягков. Надо понимать, что это картина еще уникальна и тем, что ее снимали люди, которые хорошо знали то, о чем они снимают", - сказал Шахназаров.

Кинополотно "Освобождение" создавалось режиссером Озеровым в период с 1967 по 1972 год. Военно-историческая лента состоит из пяти отдельных фильмов – "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". В пяти частях картины отражены важнейшие этапы Великой Отечественной войны: сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, Тегеранская конференция, напряженные бои за Берлин и штурм Рейхстага, капитуляция нацистской Германии, конференция глав антигитлеровской коалиции в Ялте.