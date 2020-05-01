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Джинджолия о карантинных мерах в Абхазии: от COVID нас спасет только контроль на границе

Радио
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (413)
28020
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200501/1030022514/Dzhindzholiya-o-karantinnykh-merakh-v-Abkhazii-ot-COVID-nas-spaset-tolko-kontrol-na-granitse.html

Депутат Парламента Абхазии, член оперативного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия на радио Sputnik рассказал о том, насколько важно соблюдать все необходимые меры на контрольно-пропускных пунктах Абхазии при защите от коронавируса.

Радио
Джинджолия о карантинных мерах в Абхазии: от COVID нас спасет только контроль на границе

Абхазия является тупиковой логистической веткой, направлением, что спасает ее от коронавируса, сказал Джинджолия в эфире радио.  

"Есть такие маленькие плюсы, которые складываются и дают нам более или менее благоприятную эпидемиологическую обстановку. Держать все время людей в режиме ЧП трудно, но между двух зол, медицинской необходимостью и социальными потребностями, мы выбираем меньшее. В нашем случае спасением от вируса остается контроль на границе. Обсервация и изоляция пересекающих границу – это наше спасение. В России прекращение роста заболеваемости ожидается только в середине мая. Я думаю, что мы весь май будем с этим вирусом возиться. К примеру, в Южной Осетии карантинные условия гораздо строже, чем у нас, у них и республика меньше и возможностей для лечения тоже меньше, но люди понимают слабость системы здравоохранения, что, собственно, и в нашем случае. Зная, что может случиться, мы должны испытывать страх больше, чем другие страны. Наша система не выдержит такого наплыва заболевших. Я понимаю, что людям тяжело, но в случаи обострения ситуации мы потеряем много людей, в том числе и медиков", - подчеркнул Джинджолия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (413)


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