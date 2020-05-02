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"Можем повторить", "Враг будет разбит" и другие фронтовые лозунги

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Темы:
Подкасты РИА (339)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200502/1030030910/Mozhem-povtorit-Vrag-budet-razbit-i-drugie-frontovye-lozungi.html

У истории лозунга “Отступать некуда – позади Москва” несколько версий: это был призыв к героям-панфиловцам, или же первым так сказал Кутузов? И откуда пошел русский боевой клич “Ура!”?

Радио
“Можем повторить”, “Враг будет разбит” и другие фронтовые лозунги

“Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами” - эту фразу, вопреки расхожему мнению, первым произнес не Сталин и не Левитан. 
Как возник слоган "Можем повторить"? Есть версия, что такая надпись была оставлена на Рейхстаге в 1945 году - по интернет-форумам ходит такая фотография, но ее достоверность не подтверждена. А в песне, которую написал в 1955 поэт-фронтовик Михаил Дудин, звучало: "Если надо, повторим" . Объясняем, как возникли военные лозунги, о которых до сих пор ведутся споры.
Самому побывать на крыше Рейхстага, водрузить Знамя Победы и узнать истории неизвестных знаменосцев можно в новом VR - проекте “Неизвестный знаменосец”.
На нашей странице в Instagram РИА Новости Подкасты мы совместно с Общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России" проводим конкурс, в котором разыгрываем очки виртуальной реальности и футболки. Под постом этого эпизода напишите, какие еще военные лозунги вы знаете и отметьте друга. Победителей мы определим 24 апреля случайным образом из числа тех, кто оставил комментарий. Присоединяйтесь!
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (339)


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