"Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Девятиклассник ушёл из дома из-за ненависти к дистанционному обучению. В мессенджерах становятся вирусными аудиосообщения разъярённых родителей.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему так тяжело идёт онлайн-обучение и сможет ли школа после карантина сделать работу над ошибками.
Как организовать уроки дома, когда никто к этому не готов ни эмоционально, ни физически? Какой будет школа после пандемии? Может ли за несколько недель ребёнок безнадёжно отстать от школьной программы и как потом восполнить пробелы? Останется ли онлайн-обучение востребованным и после самоизоляции?
Эти вопросы Настя и Лина задают психологу, педагогу и многодетной маме Катерине Дёминой.
"Family Tree" публикует у себя письмо рассерженной мамы, под которым могли бы подписаться многие родители школьников.
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