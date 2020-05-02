"Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

В соцсетях вышли в топ мемы про онлайн-обучение. Пандемия показала, что мы не совсем готовы к школе на удалёнке. Как дожить до конца учебного года?

Радио "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Девятиклассник ушёл из дома из-за ненависти к дистанционному обучению. В мессенджерах становятся вирусными аудиосообщения разъярённых родителей.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему так тяжело идёт онлайн-обучение и сможет ли школа после карантина сделать работу над ошибками.

Как организовать уроки дома, когда никто к этому не готов ни эмоционально, ни физически? Какой будет школа после пандемии? Может ли за несколько недель ребёнок безнадёжно отстать от школьной программы и как потом восполнить пробелы? Останется ли онлайн-обучение востребованным и после самоизоляции?

Эти вопросы Настя и Лина задают психологу, педагогу и многодетной маме Катерине Дёминой.

"Family Tree" публикует у себя письмо рассерженной мамы, под которым могли бы подписаться многие родители школьников.

3:20 какие проблемы современной школы показала удалёнка

5:15 "школа середины прошлого века": чему сейчас учат на уроках

6:40 что делать родителям

9:35 нужно ли дистанционное обучение в началке

16:20 что должно было случиться с появлением онлайн-обучения, но так и не произошло (спойлер: домашние задания бесполезны)

19:25 можно ли сильно отстать, если пропустить четвёртую четверть

20:30 что делать выпускникам

21:50 изменится ли образование после такой встряски

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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