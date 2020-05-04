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Лариса Ахба
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Ахба о погоде в Абхазии: май будет переменчивым

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (379)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200504/1030048350/Akhba-o-pogode-v-Abkhazii-may-budet-peremenchivym.html

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба рассказала, с чем связана изменчивая, неустойчивая погода в Абхазии и когда уже наступит жара.

Радио
Ахба о погоде в Абхазии: май будет переменчивым

Последний месяц весны в Абхазии по традиции будет теплым, однако первые десять дней погода будет изменчивой, отметила Ахба в эфире радио.

"В связи с тем, что на севере установился устойчивый атлантический циклон, а он будет часто оказывать влияние на Абхазию, ожидается, что у нас будет изменчивая погода. Начиная с 4 мая и до 9 включительно, фронты циклона будут определять неустойчивой погоду, будут умеренные осадки, переходящие в ливневый дождь с грозой, ветер будет умеренный, в порывах до 15 метров в секунду. После 11 мая и почти до ее половины будет наблюдаться активный вынос тепла с юга, на территорию страны проникнут тропические воздушные массы с юго-западной Азии, что вызовет повышение температуры в среднем от +15 до +20, но ожидается, что будет и от +22 до +27, возможно, максимальная температура воздуха окажется на отметке +28 градусов", - рассказала Ахба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.    

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (379)


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