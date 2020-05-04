Камкия о пандемии и карантине: остановка, после которой мир изменится к лучшему

Радио Такие обстоятельства: Камкия о положительных моментах карантина

По мнению Беслана Камкия, из ситуации, складывающейся в мире, можно извлечь и выгоду.

"Если все это обратить в философскую плоскость мышления, то эта "остановка" после динамического, интенсивного движения. Мы немного остановились и как бы предоставлены самим себе. И это, возможно, даст нам возможность переосмыслить ценности жизни, смысл жизни, возможно, мы начинаем трансформироваться больше в человеческую плоскость. Из этого можно извлекать и плюсы. Я смотрю на мир оптимистично, и мне кажется, что мир изменится в лучшую сторону. Потому что это дает нам переосмыслить роль человека, отношение человека к планете, к природе. Мы будем более адекватно реагировать на происходящее, более адекватно организуемся. Объективно говоря, с 2008 года глобальный мировой кризис финансового капитализма удерживался всякими способами, но он подошел к пику. На наших глазах рушится финансовый капитализм. И, возможно, мы находится на новой стадии уклада. Каждый новый кризис открывает новый уклад, новую перспективу. Возможно, создадутся национальные экономики, расширятся возможности раскрытия потенциалов. Здесь есть плюсовой момент", - сказал Камкия.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них более 238 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.