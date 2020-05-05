Вирусолог рассказал, как защититься от коронавируса и укрепить иммунитет

Вирусолог, доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие меры защиты и профилактики наиболее действенны в период пандемии, и можно ли укрепить иммунитет с помощью витаминов.

Радио Вирусолог рассказал, как защититься от коронавируса и укрепить иммунитет

По словам вирусолога, маска в значительной мере защищает людей от больных коронавирусом, если у них налицо такие симптомы, как кашель или чихание.

"В таких случаях маска хорошо задерживает капли, а не просто вирус. Вирус может проскочить через любую маску, но он летит не сам по себе, а вместе с каплей слюны или слизи, которые и задерживает маска. Поэтому маски хороши для защиты окружающих от больного человека", - сказал ученый в эфире радио Sputnik.

По словам Альштейна, маска в какой-то мере защищает и от возможности заразиться. Хотя маски тоже бывают разной конструкции. Вирусолог посоветовал держать социальную дистанцию и носить с собой флакончик с санитайзером и время от времени протирать перчатки, руки, кнопку лифта, ручку двери.

"Вирус никуда не делся, и денется, по-видимому, нескоро. Специально мы не можем воздействовать на иммунитет, регулировать его. Современная медицина не очень хорошо это умеет. Должно быть полноценное питание и витамины, которые, кстати, принимать не нужно, если вы хорошо питаетесь. Насчет вакцины тоже не будьте слишком оптимистичны, потому что появится она не так скоро", - сказал эксперт, добавив, что даже в случае появления ее нужно будет произвести в большом количестве.