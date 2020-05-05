Инфицированный врач о COVID-19: он существует

Радио Инфицированный врач о COVID-19: он существует

Врач Леонид Гулиа заболел COVID-19 больше недели назад. Находясь на самоизоляции, доктор рассказывает своим подписчикам в Instagram о том, как переносит заболевание.

"Все это переносится крайне неприятно. Не ощутив это все на себе, по рассказам коллег я не мог представить, насколько все это влияет на вкус и запах. Поскольку я очень люблю аджику, а в силу получаемого лечения, проверять все на чаче я не могу, то пытаюсь ощутить хоть какой-то вкус, но, пробуя аджику на вкус, я просто чувствую, что она немного солоноватая. Вкусовой букет проходит абсолютно мимо. На своем опыте, на опыте своих коллег и тех, кто сейчас в нашем институте продолжают активно бороться с данным заболеванием, могу сказать, что оно действительно существует. Все это подтверждено результатами тестирования. Иначе этой проблеме не стали бы уделять столько времени и внимания, если она не была бы настолько социально значимой", - отметил Леонид Гулиа.

Когда Леонид победит COVID-19, он планирует поделиться с подписчиками своими наблюдениями о том, как протекала болезнь, что он ощущал и какие меры предпринимал, чтобы болезнь не прогрессировала.