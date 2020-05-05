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Василий Колташов
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Колташов об экономическом кризисе: не имеющие сбережений окажутся в сложном положении

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200505/1030058269/-Koltashov-ob-ekonomicheskom-krizise-ne-imeyuschie-sberezheniy-okazhutsya-v-slozhnom-polozhenii.html

Экономический кризис только начинается, считают эксперты. Чего ждать – в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Радио
Колташов об экономическом кризисе: не имеющие сбережений окажутся в сложном положении

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Дворкович добавил, что ряд экспертов ожидают падения экономики на десять процентов.

Мнение главы "Сколково" в эфире радио Sputnik прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Он (Дворкович – ред.) говорит, что экономика стала менее конкурентной, хотя, на самом деле, конкуренция становится жестче, конкуренции становится больше, и она становится более агрессивной.Поэтому здесь вывод неправильный. Другое дело, что конкуренция ни для кого не является комфортной средой. Комфортной средой является растущий рынок и благополучность компаний при благополучности продаж. А когда этого нет, тогда приходится жестко конкурировать – выживать, маневрировать, думать. А к этому не все приспособлены, не все готовятся к таким ситуациям, имеют резервы и возникают проблемы… Что касается сфер, то после снятия карантина все это и обнаружится – что с розничной торговлей одеждой, к примеру, как будут конкурировать маленькие магазинчики. Как раз им придется конкурировать гораздо больше друг с другом. Продаж будет немного и нужно будет бороться за клиента. Очевидно, что люди изменят свое поведение на рынке, уже меняют – лишнего брать не хотят, не хотят делать покупки, сопряженные с риском… Будет пробуждаться протестантская экономическая этика… Сейчас спокойно встречают ухудшение экономики те, кто старался иметь какие-то сбережения. А те, кто как стрекоза в басне Крылова не создавал себе сбережения никаких, оказывается в сложном положении, потому что денег нет, а кризис наступает. Наконец, сам кризис, судя по его остроте и скорому приходу, по сути, это новая волна кризиса 2008 года, которая пришла энергично и интенсивно. А таких волн было уже несколько. И это говорит нам о том, что все события будут развиваться быстро", - сказал Колташов.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них более 238 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 из них умер.



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